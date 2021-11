Vancouver, British Columbia. 3. November 2021. FALCON GOLD CORP. (FG: TSX-V), (3FA: FWB), (FGLDF: OTCQB); ("Falcon" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Prospektionen und des Backpack-Bohrprogramms 2021 auf dem Goldprojekt Spitfire-Sunny Boy (das "Konzessionsgebiet") bekannt. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Stichproben aus dem Erzgang Master mit Gehalten von 1,09 g/t Au bis 168 g/t Au, 17,5 g/t Ag und 0,7 % Cu. Backpack-Bohrungen (Bohrungen mittels tragbaren Bohrgeräts) ab Oberfläche mit 68,7 g/t Au und 11,8 g/t Ag über einen gebohrten Abschnitt von 0,47 m. Eine Stichprobe aus Erzgang 2 mit 1,52 g/t Au. Eine Stichprobe aus Erzgang 3 mit 2,58 g/t Au und 1,2 g/t Ag.

Das Programm wurde zur Überprüfung der 6 subparallelen Gangstrukturen konzipiert, die auf Spitfire-Sunny Boy bei früheren Explorationsarbeiten identifiziert wurden. Die Ergebnisse waren mit anomalen Goldgehalten in fast jeder Probe sehr positiv. Geologen und Prospektoren sammelten Gesteinsproben auf einer Streichlänge von 300 m entlang des Erzganges Master und auf einer Streichlänge von bis zu 250 m entlang anderer Erzgänge auf Spitfire-Sunny Boy. Die wichtigsten Ergebnisse sind unten aufgeführt:

Probenr. Erzgang Probentyp Mächtigkeit (m) Analysewerte 00843 Master Stichprobe 168 g/t Au, 17,5 g/t Ag, 0,7%Cu SB-06 Master Backpack-Bohrung 0,47 68,7 g/t Au, 11,8 g/t Ag SB-09 Master Backpack-Bohrung 0,20 66,3 g/t Au, 8,3 g/t Ag SB-10 Master Backpack-Bohrung 0,86 29,7 g/t Au, 2,1 g/t Ag 00817 Master Stichprobe 24,8 g/t Au, 3,9 g/t Ag 00808 Master Stichprobe 24,2 g/t Au, 3,1 g/t Ag 00840 Master Stichprobe 22,1 g/t Au, 1,5 g/t Ag 00818 Master Stichprobe 18,9 g/t Au, 1,2 g/t Ag 00810 Master Stichprobe 13 g/t Au, 5,3 g/t Ag 00813 Master Stichprobe 8,73 g/t Au, 1,4 g/t Ag 00816 Master Stichprobe 7,34 g/t Au, 5,1 g/t Ag 00811 Master Stichprobe 6,22 g/t Au, 1,4 g/t Ag SB-08 Master Backpack-Bohrung 0,75 5,13 g/t Au, 1,3 g/t Ag 00838 Master Stichprobe 5,12 g/t Au 43073 Master Stichprobe 4,66 g/t Au, 1,1 g/t Ag 00809 Master Stichprobe 4,23 g/t Au, 1,5 g/t Ag 00814 Master Stichprobe 3,89 g/t Au, 1,9 g/t Ag SB-03A Master Backpack-Bohrung 0,44 3,57 g/t Au 00846 Erzgang 3 Stichprobe 2,58 g/t Au, 1,2 g/t Ag SB-02 Master Backpack-Bohrung 0,34 1,69 g/t Au 00836 Erzgang 2 Stichprobe 1,52 g/t Au 00851 Master Stichprobe 1,52 g/t Au, 2,5 g/t Ag 00819 Master Stichprobe 1,09 g/t Au

Tabelle 1. Wichtigste Ergebnisse des Schürf- und Backpack-Bohrprobenahmeprogramms 2021 bei Sunny Boy.

Aufgrund des sichtbaren Goldes, das in vielen der Proben festgestellt wurde, hat Falcon eine sogenannte Total Metallics Gold Analysis in Auftrag gegeben, um die Auswirkung des in Nuggetform vorkommenden Goldes auf die ursprünglichen Ergebnisse der Brandprobenmethode zu bestimmen. Diese Gehalte werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Stichproben sind ausgewählte Proben und sind nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet. Bei Backpack-Bohrungen wird ein tragbares Bohrgerät verwendet, um Gesteinssplitter aus einer ab der Oberfläche niedergebrachten Bohrung mit kleinem Durchmesser zu erhalten.

Karim Rayani, Chief Executive Officer von Falcon, sagte: "Das Probenahme- und Backpack-Bohrprogramm war ein Erfolg - dies bestätigt weiter die von früheren Betreibern aufgestellte Theorie eines hochgradigen epithermalen Goldsystems. Wir haben mehrere parallele gold-silberhaltige Gangstrukturen über beeindruckende Streichlängen identifiziert. Wir werden das Konzessionsgebiet in Vorbereitung eines ersten Bohrprogramms dort weiterhin evaluieren, wo historische Bohrungen 3,77 Gramm Gold pro Tonne, 0,24 % Kupfer und 32,9 Gramm Silber pro Tonne über 13,4 m lieferten."

Das Goldprojekt Spitfire-Sunny Boy

Hochgradige Goldgehalte von 124 bis 127 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) und 309 bis 514 g/t Silber (Ag) wurden von Quilchena Mining and Development Company Ltd. in Quarzgangmaterial aus untertägigen Abbaubereichen berichtet. Die schmalen, aber hochgradigen Gänge wurden ausgeschürft, ausgekolkt, gesprengt und abgebohrt, aber nie kommerziell abgebaut. Das Hauptvorkommen, der Erzgang Master, weist laut Probenentnahme durch Ken Sanders, P. Eng, im Jahr 1974 eine hochgradige Goldmineralisierung von bis zu 50,53 Unzen/t auf. Südwestlich der Zone Sunny Boy, in einem Gebiet, das als "AL"-Vorkommen bezeichnet wird, wurden an mineralisierten Gängen geochemische und geophysikalische (Magnetometer/VLF) Bodenuntersuchungen durchgeführt, Schürfgräben angelegt, Proben entnommen und Kernbohrungen niedergebracht. Das beste Bohrergebnis war 3,77 Gramm Gold pro Tonne, 0,24 % Kupfer und 32,9 Gramm Silber pro Tonne über 13,4 Meter (AR # 8494, AR # 15572 AR # 1582, AR # 18887).

Die Entdeckung Spitfire-Sunny Boy wurde von früheren Betreibern als epithermale Goldentdeckung bezeichnet und befindet sich im Quesnellia-Terran, das durch submarine Vulkanite und vulkanoklastische Gesteine der Nicola-Gruppe im Süden und der Takla-Gruppe im Norden charakterisiert ist. Die Goldmineralisierung und der geologische Rahmen des Projekts weisen Ähnlichkeiten mit anderen entwickelten Projekten in der Region auf, wie etwa den epithermalen Goldlagerstätten Prospect Valley und Shovelnose, die derzeit von Westhaven Ventures Inc. erkundet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Falcon Gold Corp.

Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, die Goldmine Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, die über eine geschätzte Mineralreserve von 3,32 Millionen Unzen (123,5 Millionen Tonnen mit 0,84 g/t Gold) sowie eine nachgewiesene und angedeutete geschätzte Mineralressource von 2,3 Millionen Unzen Gold (133,4 Millionen Tonnen mit 0,54 g/t Gold) verfügt. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt entlang der Scherzone Hammond, die ein nach Nordosten streichender Ausläufer der Verwerfungszone Quetico (die "QFZ") ist und möglicherweise die Kontrolle der Goldlagerstätte darstellt. Das Goldkonzessionsgebiet Central Canada liegt entlang eines ähnlichen wichtigen nach Nordosten streichenden Ausläufers der QFZ.

Das Unternehmen besitzt 8 weitere Projekte: die Gold-/Silber-/Kupferkonzessionen Esperanza in der Provinz La Riojo, Argentinien; das Konzessionsgebiet Springpole West im weltbekannten Bergbaurevier Red Lake; eine 49%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Burton Gold mit Iamgold in der Nähe von Sudbury Ontario; die Claims Spitfire-Sunny Boy und Gaspard Gold in British Columbia; und seit Kurzem die Akquisitionen Great Burnt, Hope Brook und Baie Verte in der Nähe von First Mining, dem Joint Venture von Benton und Sokoman und der Entdeckung Marvel in Zentral-Neufundland.

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anmerkungen zum Zeitpunkt und Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, geologische Interpretationen, den Erhalt von Anspruchsrechten auf Konzessionsgebiete usw. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und daher inhärente Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

