Die Lufthansa hat soeben die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte dabei (endlich) überzeugen. So konnte die Airline den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 5,2 Milliarden Euro mehr als verdoppeln! Unter dem Strich bleibt dabei sogar ein kleiner Gewinn von knapp 20 Millionen Euro, während Analysten vorab mit einem negativen Ergebnis gerechnet hatten. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal musste Lufthansa Verluste von 1,3 Milliarden Euro hinnehmen!

Die Aktie honoriert diese tolle Entwicklung in beeindruckender Manier. Denn nachdem der Kurs schon in den vergangenen Tagen zu einem leichten Höhenflug angesetzt hat, hebt die Aktie heute Morgen regelrecht ab. Vorbörslich notiert Lufthansa fast drei Prozent im Plus. Damit ...

