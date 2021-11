Drucktechnik kann zum Nadelöhr werden - denn wenn sie ausfällt, steht der komplette Prozess. "Darum steht im Zentrum der Kundenberatung, sei es nun ein direkter Anwender oder ein Maschinenbau-Unternehmen, fast immer die Produktivität," erklärte Patric Lamprecht, Geschäftsführer von Videojet, am Messestand auf der Fachpack. "Um diese zu erreichen, braucht es ein Zusammenspiel von der richtigen Hardware, Software und dem passenden Service", führte Patric Lamprecht weiter aus. Old but gold: Noch immer sind industrielle Tintenstrahldrucker die gefragteste Lösung in Sachen Kennzeichnungstechnik. Doch ...

