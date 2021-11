++ Europäische Aktien eröffneten uneinheitlich ++ DE30 nähert sich dem Allzeithoch ++ Deutsche Lufthansa kehrt in die Gewinnzone zurück ++ Die europäischen Indizes eröffneten den heutigen Handelstag mit gemischter Stimmung. Der CAC 40 stieg auf ein neues Allzeithoch, während der DE30 wenig verändert blieb, da die Anleger im Vorfeld der Fed-Entscheidung nach dem heutigen Handelstag weiterhin vorsichtig sind. Es wird mit einer offiziellen Ankündigung des Tapering gerechnet, und sollte sich diese bestätigen, könnten die Aktien unter Druck geraten. An der Datenfront ging die Arbeitslosenquote in der Eurozone im September wie erwartet auf 7,4% zurück, gegenüber 7,5% im August. Der DE30 reagiert weiterhin auf die Fibonacci-Retracements des im August 2021 begonnenen Abwärtstrends. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...