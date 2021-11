EURUSD notiert am Mittwochmittag nur noch leicht im Plus, da sich das Paar kurz vor der psychologischen 1,16er-Marke wieder zurückgezogen hat. Heute Nacht nutzten die Käufer den Abpraller am gestrigen Tagestief (1,1575; Doppelboden), um eine Erholung einzuleiten. Der übergeordnete Trend bleibt weiterhin bärisch, insbesondere nachdem am Freitag eine scharfe Umkehr erfolgte. Doch ob das Paar den Abwärtstrend fortsetzt oder möglicherweise eine Erholung ansteht, könnte von dem heute Abend anstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...