Hamburg, 03. November 2021:

Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) veröffentlicht am Donnerstag, 11. November 2021, die Ergebnisse der ersten neun Monate 2021. In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.



Details der Telefonkonferenz Datum: Donnerstag, 11. November 2021

Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit) Aus Deutschland: +49 69 201 744 220

Aus Frankreich: +33 170 709 502

Aus Italien: +39 023 600 6663

Aus der Schweiz: +41 445 806 522

Aus UK: +44 20 3009 2470

Aus den USA: +1 877 423 0830

Zugangscode: 82123163# Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter https://www.webcast-eqs.com/evotec20211111/no-audio verfolgen.



Details zum Webcast Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage: www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für sieben Tage unter den Telefonnummern +49 69 201744222 (Deutschland), +44 20 3364 5150 (UK) und +1 (844) 307-9362 (USA), Zugangscode: 315614529# verfügbar sein. Zusätzlich wird der Webcast auf unserer Website unter https://www.evotec.com/finanzberichte sowie unter dem direkten Link https://www.webcast-eqs.com/evotec20211111 zur Verfügung stehen.

IR-KONTAKT

volker.braun@evotec.com,

T. +49.(0)40.560 81-775

F. +49.(0)40.560 81-333

