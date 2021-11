Walgreens springt heute regelrecht nach oben. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Kommt jetzt die Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Walgreens, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walgreens-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 51,78 USD. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...