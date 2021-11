Das 2002 in Zagreb gegründete IT-Unternehmen Netgen hat nach langjähriger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem IT-Experten Christian Paredes eine Niederlassung in Zürich eröffnet.Zürich / Zagreb - Das 2002 in Zagreb gegründete IT-Unternehmen Netgen hat nach langjähriger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem IT-Experten Christian Paredes eine Niederlassung in Zürich eröffnet. Als Geschäftsführer und Inhaber von Netgen Switzerland leitet Paredes ein neunköpfiges Team bestehend aus Spezialisten für digitale Kommunikation. Das kroatische Unternehmen Netgen mit über 40...

Den vollständigen Artikel lesen ...