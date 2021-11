Der CA Immo-Mehrheitsaktionärs SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. (Starwood) fordert bei der CA Immo eine Sonderdividende ein. Es soll die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 105 Abs 3 AktG zum Zweck der Beschlussfassung über die Ausschüttung von Sonderdividenden über in Summe 5,00 Euro je ausgegebener Aktie erfolgen, wie CA Immo informiert. Nach den Beschlussvorschlägen sollen die Ausschüttungen in zwei Tranchen erfolgen: Eine erste unbedingte Sonderausschüttung ("Basiszusatzdividende") soll in Höhe von 2,50 Euro je ausgegebener Aktie am 15.12.2021 zur Auszahlung an die Aktionäre gelangen. Eine zweite Sonderausschüttung ("Superdividende") in Höhe von ebenfalls 2,50 Euro je ausgegebener ...

