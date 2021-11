Aktien: Wackelt Teslas Hertz-Deal?

Anzeige / Werbung Die Bestellung von 100.000 Elektroautos ist für Tesla eine "Big Order". Auftraggeber ist der US-Autovermieter Hertz. Doch noch ist der Deal nicht unterzeichnet, wie Tesla-Chef Elon Musk bekanntgibt. Ende Oktober lässt der US-Autovermieter Hertz verlautbaren, 100.000 Elektroautos bei Tesla bestellen zu wollen. Die Tesla-Aktie zieht daraufhin auf neue Rekordstände. Doch der Deal ist offenbar noch nicht in trockenen Tüchern. Zudem gibt es einen weiteren Rückruf des Elektroautopioniers. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Tesla mitteilte, hat man eine Rückrufaktion für etwa 11.700 Fahrzeuge aus vier Modellreihen mehrerer Jahrgänge gestartet. Den Grund gab der US-Konzern mit Softwareproblemen an, genauer: ein Kommunikationsfehler in der Betriebssoftware. Dadurch könne es zur plötzlichen Aktivierung des Notbremssystems kommen. Firmengründer und -lenker Elon Musk zufolge, ist der Deal mit dem Autovermieter Hertz noch nicht endgültig unterzeichnet. Dabei geht es um die Lieferung von 100.000 Tesla-Fahrzeuge des Typs Model 3. Die Bekanntgabe der Order hatte die Tesla-Aktie jüngst über die 1000-Dollar-Marke getrieben und den Börsenwert über die magische Schwelle von einer Billion Dollar. Tesla-Aktie mit neuem Rekord Die Aktie von Tesla ist gestern wieder auf ein neues Rekordhoch von 1.215 Dollar gestiegen. Der steile Anstieg spiegelt sich auch in der Zunahme des MACD (Momentum) wider. Dieser signalisiert ein überkauftes Niveau. Auch die 200-Tagelinie (rot) ist deutlich übertroffen worden. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 1.115 Dollar, knapp unterhalb des jüngsten Gaps (s. Ellipse). Enthaltene Werte: DE0005190037,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061

