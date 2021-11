Federal Reserve kündigt Reduzierung der Asset-Käufe an Wall Street-Indizes erreichen Rekordhochs DE30 bei 16.000 Punkten Öl fällt nach Lageraufbau USD schwächelt, Kryptowährungen steigen Die Indizes notierten während des europäischen Handels flach, da der Fokus auf der heutigen Entscheidung des FOMC lag. Die Federal Reserve kündigte schließlich die Entscheidung an, mit dem Tapering zu beginnen. Die Kürzungen werden in einem Tempo von 15 Mrd. USD pro Monat erfolgen ...

