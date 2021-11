Der Vorstand der Evotec SE hat das Volumen und den Platzierungspreis des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares ("ADS") festgelegt. Der Handel der ADS am Nasdaq Global Select Market soll "am oder um den 4. November 2021" unter dem Ticker-Symbol "EVO" beginnen, teilt Evotec mit. Das Angebot wird einen Bruttoerlös in Höhe von 435.000.000 Dollar aus dem Verkauf von 10.000.000 Evotec Stammaktien in Form von 20.000.000 ADS zu einem Preis von 21,75 Dollar pro ADS erzielen. Jede ADS entspricht einer halben Evotec Stammaktie. Dementsprechend wird das satzungsgemäße Grundkapital von Evotec durch die Ausgabe von 10.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts auf 173.914.741,00 Euro erhöht (unter ...

