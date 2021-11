Verbund profitiert von den aktuellen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allen Dingen den Großhandelspreisen für Strom in Europa. Das EBITDA konnte in den ersten neun Monaten um 16,3 Prozent auf 1.150,6 Mio. Euro gesteigert werden, das Konzernergebnis um 23,0 Prozent auf 587,4 Mio. Euro. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 20,9 Prozent auf 566,2 Mio. Euro. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,99 um 1 Prozentpunkt unter dem langjährigen Durchschnitt und um 1 Prozentpunkt über dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank in den Quartalen 1- 3/2021 bedingt durch einen geringeren Wälzbetrieb deutlich um 10,7 Prozent. Die Erzeugung aus Wasserkraft reduzierte sich im Vergleich zur ...

