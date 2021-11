Der amerikanische Online-Spiele-Entwickler Electronic Arts Inc. (ISIN: US2855121099, NYSE: EA) wird eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten die Dividende am 22. Dezember 2021 (Record date: 8. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,68 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 139,50 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite ...

