Die Nordsee Ölsorte Brent Crude konnte am 10.09.21 mit Break der roten Abwärtstrendgeraden (blauer Kreis) bei rund 72 USD ein Kaufsignal generieren und in den Folgewochen deutlich zulegen. Wir hatten hier den StopLoss für die Longposition mehrfach nach oben nachgezogen, um aufgelaufenen Gewinne abzusichern. Am 28.10.21 wurde unsere StopMarke bei 83,35 USD ausgelöst und der Trade mit schönem Gewinn glattgestellt. Nach einer kurzen Seitwärtsphase rutschte der Kurs gestern deutlich bis auf 81,10 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...