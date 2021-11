SRC Research stuft die CA Immo-Aktie im Moment weiter mit "Buy" und Kursziel 42,0 Euro ein. "Die Sonderdividende scheint bei Investoren auf Interesse zu stossen. Am heutigen Tage ist CA Immo bisher die zweitstärkste ATX-Aktie. Dieser Trend sollte grundsätzlich anhalten und Auftrieb durch gute Neunmonatsergebnisse erfahren", so die Analysten. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Mehrheitsaktionär Starwood Capital eine ausserordentliche Hauptversammlung in den nächsten Wochen anstrebt, um eine Sonderdividende in Höhe von 5,00 Euro zu beschliessen, die in 2 gleichen Tranchen von je 2,50 Euro Mitte Dezember und Mitte März zur Auszahlung kommen soll. Bei etwas mehr als 100 Mio. ausstehenden CA Immo Aktien (nach Abzug von knapp 6 Millionen treasury shares) ...

