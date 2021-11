BioNTech-Aktionären dürfte beim heutigen Blick auf die Kurstafel das Lachen sehr schnell vergehen. Denn der Kurs stürzt aktuell um rund sieben Prozent in die Tiefe. Aktuell verliert die Aktie mehr als zwanzig US-Dollar und fällt auf 275 Dollar. Zeitweise rutschte der Kurs sogar auf 265 US-Dollar ab. So niedrig notierte die Aktie zuletzt am 20. Oktober. Mit diesem Abschlag wäre also die gesamte Rallye der vergangenen 14 Tage auf einen Schlag wieder abverkauft. Doch was steckt hinter dem Absturz?

Der BioNTech-Konkurrent Moderna hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Dabei fällt der Umsatz mit 4,97 Milliarden US-Dollar schwächer aus als erwartet. Auch der Gewinn je Aktie liegt mit 8,27 US-Dollar deutlich unter den Erwartungen, die oberhalb von neun US-Dollar lagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...