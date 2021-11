Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wird heute an der Börse brutal abgestraft. Die Aktie verliert zur Stunde rund 22,50 US-Dollar und fällt damit auf 273 US-Dollar. Das entspricht einem Abschlag im Vergleich zum Vortagesschluss von fast acht Prozent! Und das nachdem es in den vergangenen Wochen eigentlich wieder ganz gut aussah und der Kurs deutlichen Aufwind verspürte. Doch warum wird BioNTech so heftig heruntergeprügelt?

Der US-Konkurrent Moderna hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Dabei verfehlten die Amerikaner die Erwartungen der Analysten deutlich. Viel wichtiger scheint jedoch, dass Moderna auch den Ausblick auf das Gesamtjahr massiv nach unten korrigiert hat. So rechnet der Konzern ...

