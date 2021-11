Gemäß der Earn-In-Vereinbarung mit Brixton Metals Corporation (TSXV: BBB; FRA: 8BX1) hat Robert Friedlands private Gesellschaft Ivanhoe Electric Inc. elf Jahre Zeit 44,5 Mio. USD zu investieren und dafür einen 75prozentigen Anteil an dem Cu-Au-Au-Projekt Hog Heaven in Montana, USA, zu erwerben. Bereits nach der ersten Earn-In-Saison zieht Brixton eine erste Bilanz: Offenbar hat Ivanhoe Electric in kurzer Zeit wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...