Aktien: Pfizer hebt Umsatzprognose an, aber…

Der Pharmakonzern Pfizer profitiert weiterhin von der Corona-Krise und hat seine Umsatzprognose für den Covid-19-Impfstoff von ihm und seinem deutschen Partner Biontech erneut angehoben.

So sollen rund 2,3 Milliarden Impfdosen 2021 ausgeliefert werden, die einen Umsatz von 36 Mrd. Dollar generierten - 7,5 Prozent mehr als bislang prognostiziert. Insgesamt wollen Pfizer und Biontech in diesem Jahr weiterhin drei Milliarden Einheiten herstellen. Pfizer hat die Umsatzprognose für den Impfstoff Comirnaty in diesem Jahr schon mehrmals angehoben. Insgesamt rechnet der Konzern 2021 nun mit einem Umsatz von 81 bis 82 Mrd. Dollar.

Für 2022 rechnet Pfizer mit einem Umsatz durch Comirnaty von 29 Mrd. Dollar. Das Unternehmen habe zwar die Kapazität zur Herstellung von vier Milliarden Impfdosen im kommenden Jahr, unterstelle bei seiner Prognose aber Erlöse aus 1,7 Milliarden Dosen, hieß es. Die Prognose könnte also noch höher ausfallen, wenn Pfizer weitere Verträge unter Dach und Fach bringt.

Auch Biontech hatte seine Ziele mehrmals erhöht und zuletzt basierend auf Lieferverträgen für rund 2,2 Milliarden Impfdosen für 2021 einen Umsatz mit dem Impfstoff von 15,9 Mrd. Euro prognostiziert. Das Mainzer Biotechunternehmen will am 9. November seine Quartalszahlen veröffentlichen und wird dann voraussichtlich ebenfalls seine Prognose anheben.

Biontech und Pfizer hatten Ende 2020 die weltweit erste Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff erhalten. Comirnaty hat sich in den USA und Europa zu einem der am häufigsten verwendeten Vakzine entwickelt. Seine Verkäufe übertreffen bei weitem die der Konkurrenten Moderna und Johnson & Johnson, die bei ihren Corona-Vakzinen mit Produktionsproblemen und Sicherheitsbedenken zu kämpfen haben. Biontech (-7,3 Prozent) und Pfizer (-2,2 Prozent) verloren gestern allerdings deutlich, nachdem bekannt wurde, dass auch bei Ihnen Impfstoffzulieferer fehlerhafte Daten in die Studien der Corona-Impfstoffe haben einfließen lassen.

Biontech-Altie unter Druck

Die Aktie von Biontech konnte zuletzt zwar die Abwärtstrendlinie seit August durchbrechen, aber nicht nachhaltig genug. Der Kurs fällt wieder zurück, obwohl der MACD (Momentum) noch zulegt. Das spricht aus charttechnischer Sicht für eine Kursberuhigung, die nächste Unterstützung liegt bei rund 230 Dollar. Auf der Oberseite würde ein Sprung über die 300 Dollar wieder mehr Zuversicht bringen.

