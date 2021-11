Der internationale Technologiekonzern Andritz konnte nach drei Quartalen das operative Ergebnis (EBITA) und die Rentabilität trotz des im Jahresvergleich niedrigeren Umsatzes steigern. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2021 lag mit 4.548,5 Mio. Euro um 6,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Das EBITA in den ersten drei Quartalen 2021 betrug 365,0 Mio. Euro (+31,1 Prozent gegenüber Q1-Q3 2020: 278,5 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen 2021 betrug das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) 212,9 Mio. Euro (Q1-Q3 2020: 137,3 Mio. Euro) und lag damit um 55 Prozent über dem Vorjahresniveau. CEO Wolfgang Leitner: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen zufrieden. Der Auftragseingang der Gruppe liegt mit über fünf ...

