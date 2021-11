Zugemailt von / gefunden bei: TTI Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Firmen suchen händeringend nach geeignetem Personal. Viele Unternehmen haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt und bringen sich in eine absehbare personelle Schieflage. Einige jedoch agieren vorausblickend, um sich geeignete Mitarbeiter zu sichern. "Mittlerweile fehlen Facharbeiter in allen Qualifikationsbereichen. Es ist nur mehr die Frage, in welchem Fachbereich die Situation besonders schlimm ist", findet Klaus Lercher, CEO der TTI-Group, einem der führenden österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...