Wie das Ifo Institut meldet, sank im Oktober insgesamt die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland. Gegen den Trend stieg die Kurzarbeit in der Industrie jedoch an. Laut aktuellen Zahlen des Ifo Instituts die Zahl der Kurzarbeitenden im Oktober von 580.000 im Vormonat auf 504.000 gesunken. Das entspricht 1,5 % der Beschäftigten. Die Kurzarbeit in der Industrie stieg jedoch an. Das jedenfalls geht aus einer Ifo-Umfrage und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach wuchs in der Industrie ...

