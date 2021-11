Die Suchanfragen nach "Michael Bublé" nehmen seit einigen Tagen wieder deutlich zu und auch Mariah Carey ist mit "All I Want for Christmas Is You" zurück in den Charts. Schon daran lässt sich erkennen, dass das Jahr allmählich zu Ende geht. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Kommentator das Wort "Jahresendrally" in den Mund nimmt. Vielleicht bin ich damit auch der Erste. Angesichts eines DAX von 16.000 Zählern und US-Börsen auf Rekordniveau muss man ohnehin konstatieren, dass die Rally schon längst im Gange ist. Und die geht normalerweise erst dann zu Ende, wenn über ihr Eintreffen auf allen Kanälen spekuliert wird. "Homöopathisches Tapering" Dabei mag so manch einer ...

