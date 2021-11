Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel läuft es derzeit rund. Volle Auftragsbücher, Rekordumsätze und die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte für Elektrolyseure in Norwegen bestimmen das Geschehen. Jetzt erhält der Konzern zusätzlich gleich von zwei weiteren Seiten Rückenwind. Gut möglich also, dass die Aktie in der kommenden Woche zum Sprung über die Zwei-Euro-Marke ansetzt…

Denn immerhin hat die Aktie von US-Partner Nikola nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal zum Ende der Vorwoche mal eben aus dem Stand 21,5 Prozent an Wert gewonnen! Zudem rückt das Thema "grüner Wasserstoff" durch die UN-Klimakonferenz wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. ...

