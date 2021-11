Über den Batteriehersteller Varta hörte man in den vergangenen Wochen von Anlegern und Experten häufig das Argument "Gutes Unternehmen, aber zu teuer". Das dürfte sich in dieser Woche nun deutlich geändert haben. Denn die Aktie wurde am Freitag mit einem Minus von rund 15 Prozent abgestraft. Zeitweise rutschte der Kurs unter die Marke von 110 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai!

Grund dafür war eine Umsatzwarnung, ausgesprochen vom Varta-Vorstand im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison. Am 11. November plant Varta die Veröffentlichung der Quartalszahlen und räumt schon jetzt ein, die bisherigen Prognosen teilweise deutlich zu verfehlen. Für die ersten neun Monate werden Umsatz und Gewinn rund sieben Prozent unter der Analystenschätzung ...

