Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Erste Group: "Für 2021 hat sich die Erste Group das Ziel einer Erhöhung des Nettogewinns und einer zweistelligen Eigenkapitalverzinsung (ROTE) gesetzt. Grundlage dafür ist ein prognostizierter Wirtschaftsaufschwung in Zentral- und Osteuropa mit einem realen BIP-Wachstum von 3,3% bis 7,5% in den Kernmärkten. Vor diesem Hintergrund wird ein Nettokreditwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet. Angesichts der verbesserten Konjunkturaussichten sollten die Risikokosten 2021 deutlich sinken. Trotz des schwer vorhersagbaren Geschäftsumfeldes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...