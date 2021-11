Beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech schienen am Freitag kurzzeitig sämtliche Lichter auszugehen. Denn direkt nach Handelseröffnung der Wall Street rauschte der Kurs rund 20 Prozent in den Keller. Und - spannender hätte es wohl kein Buchautor schreiben können - ausgerechnet US-Partner Pfizer war der Auslöser dieses Crashs. So veröffentlichte der Pharmariese die ersten Ergebnisse der Studie zu seinem neuen Corona-Medikament und konnte damit vollends überzeugen.

Der Bedarf an Impfstoff könnte damit also in den kommenden Wochen und Monaten massiv zurückgehen, was sich natürlich auf die Erfolgsaussichten von BioNTech auswirken wird. Dementsprechend fällt die Aktie auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Nach einem solchen Absturz ...

