Beim Pharma-Riesen Bayer läuft es seit einigen Wochen wieder deutlich besser. Zunächst ein gewonnener Rechtsstreit in der leidigen Glyphosat-Affäre, zuletzt auch ein Erfolg im Patentrechtsstreit um den Blockbuster Xarelto. Am kommenden Dienstag dürften Anleger und Experten nun ganz genau hinschauen. Denn am 9. November wird das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt geben.

Aus technischer Sicht hat Bayer in den vergangenen Tagen schon einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Denn nach unzähligen Anläufen konnte die Aktie die hart umkämpfte Hürde von 48 Euro erfolgreich überbieten und kletterte zwischenzeitlich sogar erstmals ...

