Der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat im Oktober stark zugenommmen. Im Jahresvergleich stiegen die Exporte um 27,1 Prozent, die Importe lediglich um 20,6 Prozent. Die Erwartungen waren auf ein umgekehrtes Bild hausgelaufen: Gerechnet worden war mit einem Plus von 27,5 Prozent bei den Importen und von 22,6 Prozent bei den Exporten. Der Handelsbilanzüberschuss nahm so auf 84,54 Milliarden Dollar zu, erwartet worden war lediglich ein Überschuss von 62,74 Milliarden. Die chinesischen Währungsreserven haben im Oktober ebenfalls deutlich zugenommen: Statt des erwarteten Plus von 3 Milliarden Dollar gab die chinesische Notenbank einen Zuwachs um 17 Milliarden auf 3,218 Billionen Dollar bekannt.

22:15 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.682,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.303,00 -0,3% Nikkei-225 29.507,05 -0,4% Hang-Seng-Index 24.709,26 -0,6% Kospi 2.960,20 -0,3% Shanghai-Composite 3.497,41 +0,2% S&P/ASX 200 7.452,20 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit leicht negativen Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Die überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten sowie erneute Rekordstände an der Wall Street hatten in Tokio zur Eröffnung noch für leichte Gewinne gesorgt, doch wurden diese rasch wieder abgegeben. Der Arbeitsmarktbericht sei zwar stark genug, um weiter die Konjunkturerholung zu spielen, aber nicht zu stark, um Zinsängste aufkommen zu lassen, heißt es. Die chinesischen Börsen zeigen eine uneinheitliche Tendenz. Während der Schanghai-Composite zulegt, geht es für den Hang-Seng-Index weiter nach unten. Teilnehmer verweisen auf die chinesischen Konjunkturdaten. Diese zeigten im Oktober einen Anstieg des Handelsbilanüberschusses, doch blieben die Importe hinter den Prognosen zurück, was die Sorgen um eine Verlangsamung der Binnennachfrage verstärkt. Auf der Verliererliste in Hongkong stehen vor allem die Technologiewerte. In Schanghai sind dagegen die Stahlwerte gesucht, da sich die Energieknappheit des Landes zu entspannen scheint. So hatten am Wochenende die chinesischen Behörden mitgeteilt, dass die Kohleproduktion weiter den Verbrauch für die Stromerzeugung übersteigt, was das Risiko von Produktionsunterbrechungen reduziert.

US-NACHBÖRSE

Die Pfizer-Aktie behauptete ihre kräftigen Gewinne aus dem regulären Handel, als es für die Aktie um 10,9 Prozent nach oben gegangen war. In einer Studie hatte eine von Pfizer entwickelte Tablette zur Behandlung von Covid-19 eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Das Unternehmen will noch im November die Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen. Dagegen erholte sich die Biontech-Aktie um 2,2 Prozent nach dem Kurseinbruch von 20,9 Prozent. Das Unternehmen hat gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Hier drückte die Aussicht auf schwindende Impfstoff-Umsätze bei Verfügbarkeit einer medikamentösen Therapie.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.327,95 +0,6% 203,72 +18,7% S&P-500 4.697,53 +0,4% 17,47 +25,1% Nasdaq-Comp. 15.971,59 +0,2% 31,28 +23,9% Nasdaq-100 16.359,38 +0,1% 13,13 +26,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 897,4 Mio 905,0 Mio Gewinner 2.229 1.471 Verlierer 1.131 1.831 Unverändert 137 174

Etwas fester/Rekordstände - Die US-Börsen setzten ihre Rekordserie fort. Die Voraussetzung dafür schaffte ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht. Nach den Allzeithochs verlor die Wall Street etwas an Schwung, erste Gewinnmitnahmen setzten im Verlauf ein. Ein Händler nannte den Arbeitsmarktbericht die "beste aller Welten", denn "er ist stark genug, um weiter die Konjunkturerholung zu spielen, aber eben auch nicht zu stark, um Zinsängste aufkommen zu lassen". Alphabet (+0,4) stiegen erstmals über die Marke von 3.000 Dollar. Pfizer machten einen Sprung von 10,9 Prozent. In einer Studie hatte eine Tablette zur Behandlung von Covid-19 eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Das Unternehmen will nun noch im November die Zulassung in den USA beantragen. Biontech brachen um 20,9 Prozent ein. Hier drückte die Aussicht auf schwindende Impfstoff-Umsätze bei Verfügbarkeit einer medikamentösen Therapie. Die Nachricht zu einem potenziellen Konkurrenzprodukt drückte Merck & Co um 9,9 Prozent. Der Pharmakonzern hatte eine ähnliche Coronapille wie Pfizer entwickelt. Mainz Biomed verbuchten zum Börsendebüt an der Nasdaq eine Kursexplosion von 99,8 Prozent. Airbnb (+13%) hatte einen Rekordumsatz verzeichnet. Expedia (+15,7%) übertraf die Erwartungen deutlich. Dropbox (-10,3%) übertraf zwar beim Umsatz die Markterwartungen, blieb jedoch beim Nettogewinn unter selbigen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,39 -2,0 0,41 27,8 5 Jahre 1,06 -5,5 1,11 69,8 7 Jahre 1,32 -6,6 1,38 66,6 10 Jahre 1,45 -7,5 1,53 53,5 30 Jahre 1,89 -7,6 1,96 24,1

Ähnlich wie am Devisenmarkt glaubten Anleger auch am Rentenmarkt nicht an baldige Zinserhöhungen, denn die Renditen rutschten deutlich ab. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel erstmals seit einem Monat unter die Marke von 1,5 Prozent. Dies habe weitere technisch bedingte Käufe von Anleihen ausgelöst, hieß es. Doch so recht erklären vermochten Händler die stark steigenden Kurse am Rentenmarkt nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1564 +0,0% 1,1563 1,1561 -5,3% EUR/JPY 131,38 +0,2% 131,16 131,48 +4,2% EUR/GBP 0,8572 -0,0% 0,8573 0,8559 -4,0% GBP/USD 1,3489 -0,0% 1,3490 1,3507 -1,4% USD/JPY 113,62 +0,2% 113,43 113,72 +10,1% USD/KRW 1.181,50 -0,4% 1.181,50 1.184,72 +8,8% USD/CNY 6,3976 -0,0% 6,3989 6,3999 -2,0% USD/CNH 6,3962 -0,0% 6,3971 6,3981 -1,6% USD/HKD 7,7857 +0,0% 7,7836 7,7833 +0,4% AUD/USD 0,7405 +0,1% 0,7397 0,7391 -3,9% NZD/USD 0,7140 +0,4% 0,7113 0,7087 -0,6% Bitcoin BTC/USD 65.944,76 +5,0% 62.807,01 62.317,01 +127,0%

Der Dollar drehte nach zwischenzeitlichen Aufschlägen ins Minus, der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Der unerwartet deutliche Beschäftigungsaufbau könnte zu Diskussionen über Zinserhöhungen in der nahen Zukunft führen, meinte ein Analyst. Das spreche mittelfristig eher für den Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,25 81,27 +1,2% 0,98 +72,5% Brent/ICE 83,63 82,74 +1,1% 0,89 +65,2%

Die Ölpreise legten zu, nachdem die Fördergemeinschaft Opec+ ihre Fördermengen nicht zusätzlich erhöht hatte. Einen entsprechenden Aufruf von US-Präsident Joe Biden ignorierte die Gruppe. Die Frage sei nun, ob die USA Teile ihrer strategischen Reserve freigäben, meinte ein Analyst. Händler äußerten diesbezüglich Zweifel. Zudem fachte der gute Arbeitsmarktbericht Nachfragespekulationen an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,34 1.817,70 -0,0% -0,36 -4,2% Silber (Spot) 24,23 24,18 +0,2% +0,05 -8,2% Platin (Spot) 1.043,90 1.036,60 +0,7% +7,30 -2,5% Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,4% +0,02 +23,8%

Gold kletterte auf die höchsten Kurse seit Anfang September. Der Goldpreis wurde gestützt von sinkenden Marktzinsen und dem zurückkommenden Dollar. Händler verwiesen zudem auf die hohen Lohnsteigerungen in den USA, die die Inflation weiter anheizten - ohne Aussicht auf kurzfristige Zinserhöhungen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Mehr als eineinhalb Jahre nach Verhängung einer weitreichenden Einreisesperre dürfen geimpfte Europäer ab Montag wieder in die USA fliegen. Reisende müssen vor Abflug nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Sie müssen außerdem am Flughafen einen höchstens drei Tage alten negativen Corona-Test vorlegen und ihre Daten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung hinterlassen.

KLIMAWANDEL

Den am meisten von den Folgen der Erderwärmung betroffenen Staaten droht laut einer Studie in den nächsten Jahrzehnten ein drastischer klimabedingter Einbruch ihrer Wirtschaftskraft. Den 65 untersuchten armen Ländern und kleinen Inselstaaten drohe beim derzeit zu erwartenden Klimawandel bis 2050 im Schnitt ein Rückgang ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 19,6 Prozent, heißt es in Studie, die von der Klima-Analytikerin Marina Andrijevic von der Humboldt-Universität in Berlin koordiniert wurde.

NORD STREAM 2

