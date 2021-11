Die US-Indizes werden nach einer gemischten und wenig volatilen Montagssitzung in Asien flach gehandelt. Der US500 wird vorbörslich flach gehandelt, nachdem die Rally in der Vorwoche für eine fünfte Handelswoche in Folge fortgesetzt werden konnte. Die soliden Quartalszahlen, die Lockerung der Reisebeschränkungen und die starken Arbeitsmarktdaten haben den marktbreiten Index auf neue Allzeithochs getrieben. Der Inflationsdruck, der auf Engpässe in der Versorgungskette und höhere Energiepreise zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...