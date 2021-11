Im Oktober 2021 verzeichnete die Wiener Börse Aktienumsätze in der Höhe von 5,08 Mrd. Euro, was einem Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Oktober 2020 (4,75 Mrd. Euro) entspricht. Seit Jahresbeginn bis inklusive Oktober 2021 beträgt das Handelsvolumen bei Beteiligungswerten 60,04 Mrd. Euro. Im Vergleich zum starken Vorjahr ergibt sich damit ein weiterer Zuwachs von 5,9 Prozent (Jan-Okt 2020: 56,69 Mrd. Euro). Erste Group mit 854 Mio. Euro, OMV mit 839 Mio. Euro und Verbund mit 479 Mio. Euro führen das Umsatzranking der österreichischen Aktien an.

