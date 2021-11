Nio Inc.: Der Startschuss für die Rallye ist schon fast zu hören!

Ein Beitrag von Henrik Becker, vom 04.11.2021In der Analyse vom Juli hatte ich für die Aktie von Nio Inc. eine Korrektur und eine sich daran anschließende sehr dynamische Aufwärtsbewegung in Aussicht gestellt. Beide Elemente dieser Prognose konnten sich realisieren, wie die Charts es zeigen. Bedingt durch diese Performance hat sich ein größeres seit über einem Jahr laufendes Triangle (A-B-C-D-E) ausgebildet.Nio Inc. (ISIN: US62914V1061), vom 05.05.2021Die momentane Entwicklung lässt den Schluss ...

