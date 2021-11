Roboterbasierte Anwendungen gehören in großen Industriekonzernen längst zum Alltag. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sieht das noch ganz anders aus. Der im Oktober 2020 gegründete Deutsche Robotik Verband will daher die Robotik im breiten Mittelstand etablieren. Dabei gilt es, dieser Zielgruppe den Zugang zur Robotik zu erleichtern. Wie das gelingen kann und welche Ziele der noch junge Verband verfolgt, verrät Olaf Gehrels, Gründungs- und Vorstandsmitglied. Redaktion: Der Deutsche Robotik Verband ist Ende letzten Jahres gegründet worden. Was hat sie dazu bewogen? Mit dem VDMA-Fachverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...