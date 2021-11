Der Pharma-Riese Bayer sorgte in den vergangenen Wochen endlich einmal wieder für positive Schlagzeilen. Zunächst konnte das Unternehmen den ersten Rechtsstreit vor einem US-Gericht in Sachen Glyphosat-Affäre für sich entscheiden, anschließend vermeldete Bayer auch noch einen Erfolg im Patentrechtsstreit um den Blockbuster Xarelto. Morgen könnte sich diese Erfolsserie nun fortsetzen. Denn Bayer veröffentlicht die Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Der Aktienkurs konnte sich angesichts der guten Nachrichten zuletzt aus seiner Schwächephase befreien. So war der Kurs in den vergangenen Wochen immer wieder am Anstieg über 48 Euro gescheitert. Insgesamt fünf Mal versuchte ...

