Valneva wird am 16. November auf der Jefferies Healthcare Conference in London teilnehmen. Valnevas Chief Executive Officer Thomas Lingelbach und der amtierende Finanzvorstand David Lawrence werden insbesondere die Impfstoffkandidaten des Unternehmens im Spätstadium gegen Borreliose (VLA15), Chikungunya (VLA1553) und COVID-19 (VLA2001) vorstellen. Valneva hat kürzlich positive Phase-3-Ergebnisse für VLA2001 gemeldet, den derzeit einzigen inaktivierten, adjuvantierten Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 in klinischen Studien in Europa. Valnevas Präsentation findet am 16. November 2021 um 16:20 Uhr GMT statt.

