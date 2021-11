Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #13" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Gesprochen wird heute über ein ATX-Sample, Trader-Sporttraining für wikifolio, den neuen Mitarbeiter Rudi, weiters Valneva, Marinomed und Pfizer sowie Rüstungsaktien. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Dauer: 00:13:32 https://open.spotify.com/episode/14v2X2pc8laJQh2sk2XPJw Erwähnt werden: - Rosgix https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/an ... - wikifolio-Trader ...

