Aktien: Moderna senkt Jahresziel - Aktie unter mächtigem Druck

Anzeige / Werbung Der zunehmende Impf-Erfolg gegen das Coronavirus zahlt sich für den Vakzin-Entwickler Moderna aus. Die roten Zahlen des Vorjahres sind im dritten Quartal 2021 verschwunden. Dennoch hat das Zahlenwerk einen Makel. Modernas Covid-19-Impfstoff zahlt sich für das US-Unternehmen mehr und mehr aus: Im abgelaufenen Quartal erzielte der Biontech- und Curevac-Konkurrent deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Dennoch ist der Ausblick pessimistischer. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Moderna mitteilte, liegt das Produktumsatzziel für 2021 nun bei 15 Milliarden bis 18 Milliarden Dollar. Bislang hatte das Unternehmen einen Erlös von 20 Milliarden bis 25 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Moderna verwies darauf, dass einige Dosen des Corona-Impfstoff erst Anfang 2022 ausgeliefert werden und nicht wie angedacht noch in diesem Jahr. Gleichzeitig vermeldete Moderna für das abgelaufene Quartal Rekordzahlen: So vervielfachte sich der Umsatz auf 4,97 Milliarden Dollar von 0,157 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Der Gewinn je Aktie betrug 7,7 Dollar nachdem im Vorjahresquartal noch ein Minus von 0,59 Dollar je Papier in den Büchern gestanden hatte. Den Überschuss bezifferte Moderna mit 3,33 Milliarden Dollar. Vor Jahresfrist hatte ein Minus von 0,23 Milliarden Dollar gestanden. Moderna-Aktie abgestürzt Die Aktie von Moderna setzt ihren Abwärtstrend fort und hat zwei Gaps (s. Ellipse) innerhalb weniger Tage ausgebildet. Gleichzeitig wurde die 200-Tagelinie (rot) durchbrochen. Auch der MACD ist wieder abwärts gerichtet und spiegelt den Druck auf die Aktie wider. Die nächste Unterstützung knapp unter 200 Dollar ist zum Greifen nah. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei knapp 300 Dollar wieder nach oben durchbrochen wird. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )