In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz der Wienerberger-Gruppe auf 2,9 Mrd. Euro, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2020: 2,5 Mrd. Euro). Das EBITDA LFL wuchs um 19 Prozent auf 509,1 Mio. Euro, unterstützt durch proaktives Margenmanagement und strikte Kostendisziplin, wie das Unternehmen betont. Das Nettoergebnis verbesserte sich um 43,3 Prozent auf 227,3 Mio. Euro. Dank bisher erfolgreichem Wachstumskurs erhöht Wienerberger somit seine Gesamt-EBITDA-LFL-Prognose für 2021 auf 650 Mio. Euro (davor 620 bis 640 Mio. Euro). Darin nicht enthalten ist laut Wienerberger ein zusätzlicher EBITDA-Beitrag aus M&A in Höhe von rund 15 Mio. Euro, der für 2021 erwartet wird. "Auch dank kontinuierlichem organischem Wachstum durch unseren Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...