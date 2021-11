Die börsennotierte S Immo stockt ihr Portfolio auf. Zugekauft wurde das Bürohaus BudaPart Gate, ein Leed Gold zertifiziertes Class A Office-Gebäude, in Budapest. Die vermietbare Fläche beträgt rund 20.000 m2, das Gebäude ist laut S Immo vollvermietet. Die Büroimmobilie liegt am Eingang zum Areal BudaPart, dem größten städtebaulichen Entwicklungsgebiet von Budapest mit einem attraktiven Mix aus Office, Wohnen, Retail, Gastronomie, Unterhaltung und Naherholung mit Grün- und Freizeitanlagen in unmittelbarer Nähe zur Donau. Verkäufer ist die Market Asset Management Zrt., eine Tochtergesellschaft einer der größten Baufirmen in Ungarn. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...