Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hat Thomas Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Herrmann Ultraschall GmbH & Co. KG, den Preis als Entrepreneur Of The Year 2021 verliehen. Mit dem Award in der Kategorie "Innovation" würdigt die Jury seine Gestaltungskraft und Engagement als Unternehmer. "Dieser Preis gehört dem globalen Herrmann Ultraschall Team. Mein Dank gilt allen 600 Kolleginnen und Kollegen", freut sich Thomas Herrmann am Abend der Preisverleihung. Mit dem Titel "Entrepreneur Of The Year" erhielt er eine der renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...