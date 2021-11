Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -1,4% auf 21,15, davor 5 Tage im Plus (4,63% Zuwachs von 20,5 auf 21,45), ATX -0,46% auf 3905,67, davor 4 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 3777,96 auf 3923,78), ATX Prime -0,45% auf 1963,96, davor 4 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 1902,92 auf 1972,91), ATX TR -0,46% auf 7882,26, davor 4 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 7624,52 auf 7918,81), SBO -3,09% auf 36,05, davor 3 Tage im Plus (7,2% Zuwachs von 34,7 auf 37,2), Polytec Group -0,58% auf 8,6, davor 3 Tage im Plus (3,1% Zuwachs von 8,39 auf 8,65), OMV -1,98% auf 53,6, davor 3 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 52,7 auf 54,68). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Wienerberger 33,3 (MA100: 32,43, xU, davor 61 Tage unter dem MA100), Rosenbauer 51 (MA100: 50,35, xU, davor 57 Tage unter ...

