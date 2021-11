Heute Mittag war es endlich so weit. Mit Spannung wurden die Geschäftszahlen vom Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zum dritten Quartal erwartet. Jetzt hat BioNTech geliefert. Und wie! So verzeichnete das Unternehmen im abgelaufenen Quartal einen Erlös von rund 6,1 Milliarden Euro, wovon am Ende satte 3,2 Milliarden Euro als Gewinn übrig blieben. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erzielte BioNTech damit einen Gewinn von 7,1 Milliarden Euro!

Auch die Zahlen für das Gesamtjahr 2021 wurden nach oben angepasst. Bislang hatte BioNTech einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro avisiert. Diese Zahl wurde nun auf 16 bis 17 Milliarden Euro nach oben korrigiert! Die BioNTech konnte von diesen Ergebnissen allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...