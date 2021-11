Würth Elektronik stellt Filterdesign für Single-Pair-Ethernet-Schnittstelle vor. SPE wird dadurch für die Industrie nutzbar. Ethernet ist heute das meistverwendete Protokoll in der Industriekommunikation. Kupferkabel mit zwei Paaren für Fast Ethernet und vier Paaren für Gigabit-Ethernet sind die Kernelemente, um Datenkommunikation in Unternehmens- und Industrienetzwerken möglich zu machen. Aus dem Automobilbereich kommend, setzt nun Single-Pair-Ethernet (SPE) zum Sprung an, auch die Industriewelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...