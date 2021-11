Der amerikanische Industriekonzern 3M Co. (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird eine Quartalsdividende von 1,48 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung für das vierte Quartal erfolgt am 12. Dezember 2021 (Record day: 19. November 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,92 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 181,33 US-Dollar bei 3,26 Prozent (Stand: 9. November 2021). ...

