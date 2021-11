Einen kleinen Rückgang gab es auch für die heimische Börse, der ATX musste den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,5% beenden. Die Stimmung in Wien war ähnlich wie an den großen europäischen Börsen von Zurückhaltung geprägt, Belastung kam auch hier durch eine schwache Eröffnung in den USA. Dass der deutsche ZEW-Index hinsichtlich der Konjunkturerwartungen überraschend gestiegen war, hatte wenig Auswirkungen, denn diese Nachricht wurde von dem Umstand getrübt, dass die Einschätzung der aktuellen Lage deutlich pessimistischer ausgefallen war. Einen guten Tag hatte Wienerberger nach den Quartalszahlen, der Baustoffkonzern meldete deutliche Anstiege bei Umsatz und Ergebnis und hob den Gewinnausblick für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...