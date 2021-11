Der voestalpine-Konzerns hat im 1. Halbjahr 2021/22 den Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 37,8 Prozent auf 7 Mrd. Euro steigern können. Das EBITDA stieg im Vorjahresvergleich um 165,8 Prozent auf 1 Mrd. Euro. Das EBIT erreichte nach -215 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2021/22 einen Wert von 651 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern steigerte sich im Berichtszeitraum auf 611 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020/21: -268 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern auf 486 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020/21: -276 Mio. Euro). Die insbesondere in der 2. Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres starke Cashflow-Generierung zeigt sich deutlich in der positiven Entwicklung der Nettofinanzverschuldung, die per 30. September 2021 bei 2,7 Mrd. Euro lag (30. September 2020: 3,5 Mrd. Euro). ...

