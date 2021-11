Wenn es so etwas wie die Aktie der Stunde gäbe, hätte die Lufthansa sicher gute Chancen ganz vorne auf der Rangliste zu landen. Denn der Kurs konnte zuletzt sieben Sitzungen in Folge zulegen! Allein seit dem Monatswechsel liegt das Plus bei mehr als 22 Prozent. Damit kletterte die Airline erstmals seit Ende Juli wieder über die Marke von sieben Euro. Jetzt könnte eine weitere positive Analystenstimme den Kranich zusätzlich beflügeln.

Denn die Kollegen von Goldman Sachs haben Unternehmen und Aktie abermals genau auf den Prüfstand gestellt. Analyst Patrick Creuset bleibt zwar bei seiner Einschätzung "neutral", hebt aber das Kursziel für die Aktie deutlich an. Bisher sah er die Airline bei einem Kurs von 6,20 Euro als fair bewertet an. Diese ...

