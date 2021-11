EURUSD hat am Mittwoch durch den Rückgang unter das gestrige Tagestief (1,1569) den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart bestätigt. Nachdem während der gestrigen Sitzung die Ausbruchsversuche an der 1,16er-Marke gescheitert sind, könnte dies eine Fortsetzung des langfristigen Abwärtstrends signalisieren. Hierfür müsste das Paar das Jahrestief überwinden, das am Freitag bei 1,1513 erreicht wurde. Der Wirtschaftsbericht zu den US-Verbraucherpreisen könnte ab 14:30 Uhr für mehr Bewegung sorgen. ...

