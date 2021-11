++ Europäische Aktien handeln uneinheitlich ++ DE30 fällt unter 16.000 Punkte, erholt sich aber später wieder + Quartalszahlen von Adidas, Infineon und Siemens Energy ++ Trotz der schlechteren Stimmung an der Wall Street gestern und in Asien heute, starteten die wichtigsten europäischen Aktienindizes wenig verändert in den heutigen Handel. Im weiteren Verlauf trübte sich die Stimmung jedoch ein und die meisten Blue-Chip-Indizes Europas gaben nach. Das Ausmaß der Rückgänge war jedoch recht gering, und in vielen Fällen hatten sich die Indizes bereits wieder erholt. Die um 14:30 Uhr anstehenden US-Verbraucherpreisdaten sind die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages und sollten sowohl von Devisen- als auch von Aktienhändlern aufmerksam verfolgt werden. Quelle: ...

